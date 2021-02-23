Литва призывает европейских партнеров помочь Украине с вакцинами от COVID-19, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса из Индии Фото: depositphotos.com

Литва предоставит Украине излишки своих вакцин от COVID-19. Об этом на пресс-конференции, которую в Facebook транслировал МИД Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Я выразил свое беспокойство по поводу недостаточного количества вакцин от коронавируса и заверил министра [иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу], что в случае возникновения излишек, конечно, мы поделимся с Украиной", – сказал Ландсбергис, который находится с рабочим визитом в Киеве.

По его словам, Литва призывает европейских партнеров помочь Украине с вакцинами от COVID-19.

Кулеба отметил, что во время встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили борьбу с коронавирусом. Украинский министр также выразил благодарность своему коллеге за предложенную помощь.

"Мы будем очень благодарны и понимаем, что задача каждого правительства – защитить своих людей. И я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с этой задачей. Мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцинам", – подчеркнул Кулеба.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.