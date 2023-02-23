Мельник объяснил, почему Залужного не было на встрече с Байденом

Мельник обратил внимание, что в американской делегации не было главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. По его словам, если бы Милли приехал, то присутствие Залужного "было бы очевидно".
"Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола. Поэтому я бы здесь не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", – сказал замглавы МИД.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине почти на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев на поезде.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
После Украины Байден отправился в Польшу.