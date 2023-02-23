Мельник объяснил, почему Залужного не было на встрече с Байденом

Мельник обратил внимание, что в американской делегации не было главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. По его словам, если бы Милли приехал, то присутствие Залужного "было бы очевидно".

"Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола. Поэтому я бы здесь не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", – сказал замглавы МИД.