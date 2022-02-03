Монастырский призвал нацгвардейцев сообщать о случаях травли и нарушения прав

"Ни один случай грубых неуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы – принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – заявил он.
Глава МВД призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию министерства по номеру 1536. Монастырский отметил, что на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, если имеют информацию о нарушении прав своих детей.
27 января в МВД сообщили, что на "Южмаше" военнослужащий Нацгвардии, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Погибли четверо нацгвардейцев и гражданское лицо, женщина – контролер КПП.
Рябчука задержали в тот же день, он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше" (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на "Южмаше".
Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение. 28 января суд арестовал Рябчука. Он извинился и признал свою вину.
Почему Рябчук совершил расстрел, точно неизвестно. Адвокат Игорь Степанов предположил, что поступок нацгвардейца связан с тем, что на службе он "подвергался насилию". Нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык говорила, что возможный мотив – личная месть из-за травли Рябчука руководством.
3 февраля группа нардепов от "Европейской солидарности" зарегистрировала в парламенте проект постановления №7009 об увольнении Дениса Монастырского с должности министра внутренних дел Украины. В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что в последнее время вокруг Министерства внутренних дел Украины складывается ситуация, свидетельствующая о ненадлежащем исполнении министром своих обязанностей.