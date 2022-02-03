Монастырский призвал нацгвардейцев сообщать о случаях травли и нарушения прав

"Ни один случай грубых неуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы – принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – заявил он.

Глава МВД призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию министерства по номеру 1536. Монастырский отметил, что на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, если имеют информацию о нарушении прав своих детей.