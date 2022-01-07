Нардеп Шевченко заявил, что у Зеленского "будет опция" обратиться в ОДКБ за помощью в случае нового Майдана

Шевченко (на фото) предложил Зеленскому обратится за помощью к ОДКБ, членом которой Украина не является Фото: Евгений Шевченко / Facebook

Об этом Шевченко написал в Facebook 6 января.

"Когда [одесский активист Сергей] Стерненко вместе с [пятым президентом, нардепом от "Европейской солидарности" Петром] Порошенко и всякими там [главредом издания "Цензор.НЕТ" Юрием] Бутусовыми и Агметовыми (кого имел ввиду Шевченко под этой фамилией, в своем посте он не пояснил. – "ГОРДОН") замутят очередной Майдан с целью госпереворота и свержения действующего президента Украины Владимира Зеленского, у последнего будет опция обратиться в ОДКБ за помощью. Как показывает практика, очень эффективно", – отметил нардеп.

Шевченко под постом напомнили, что Украина не является участником ОДКБ (в эту военно-политическую международную организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. – "ГОРДОН").

"Тогда только к НАТО", – ответил депутат.

Украина также не является членом Североатлантического союза.

5 января Шевченко сообщил, что прилетел в Казахстан и заявил, что ожидает "ввода российских сил" из-за протестов в стране. Позже он добавил, что ОДКБ идет "на помощь Казахстану, чтобы навести конституционный порядок".