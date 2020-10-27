Нельзя позволять работать в НБУ человеку с таким количеством "хвостов", как у Рожковой – журналист Безлюдько

Журналист Денис Безлюдько считает, что на заседании совета Нацбанка 27 октября могут поднять вопрос о невозможности работы в НБУ первого заместителя главы Екатерины Рожковой.

Денис Безлюдько: В контракте правления есть замечательный пункт о "небезупречной деловой репутации". Я, кстати, думал, на него и будут давить в позапрошлую пятницу на заседании совета НБУ Скриншот: ZIK / YouTube

У Нацбанка уже сейчас есть множество оснований, чтобы отстранить замглавы НБУ Екатерину Рожкову, заявил на своей странице в Facebook журналист Денис Безлюдько.

"В прошлую среду правление Нацбанка перераспределило полномочия. Ну или "забрало у Екатерины Рожковой банковский надзор", как написало большинство коллег. В любом случае, не понимаю я этих полумер. Это ж замороженный конфликт. Потом или "АТО" надо будет объявлять, или, что еще хуже – спор между двумя членами правления НБУ со всем остальным составом центробанка перейдет в стадию затяжной окопной войны", – написал он.

Безлюдько напомнил, что Рожкова расценила решение правления как посягательство на независимость НБУ.

"В контракте правления есть замечательный пункт о "небезупречной деловой репутации". Я, кстати, думал, на него и будут давить в позапрошлую пятницу на заседании совета НБУ, которое отменили в последний момент. Видно, совет все еще ищет основания. Хотя, даже если формально подойти к вопросу, найти их как раз не вопрос", – отметил журналист.

По его словам, результат пятиминутного поиска информации о Рожковой выдал ему ряд фактов о ней.

"ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц. – "ГОРДОН") хочет от Рожковой 1,5 ярдов гривен за "положенный" "Платинум Банк", который она до НБУ возглавляла. Кстати, персональные требования фонда к Рожковой и судебные иски она сейчас успешно отбивает силами аппарата за спиной. Рожкова пролоббировала на должность главы ПИБ своего гражданского мужа Андрея Рожка. Рожкова и Рожок похитили 10 млн долларов из Erste bank. Рожкова с Рожком передали требования по кредитам "Проминвестбанка" "Укрзалізниці" непонятному офшору, нанеся убытков на 50 млн долларов", – перечислил Безлюдько то, что ему удалось найти в интернете.

Он считает, что поднять вопрос, как такой человек может работать в НБУ, "в принципе, несложно".

"Возможно, на заседании совета Нацбанка 27 октября это и произойдет. Особенно, после эскапады в Facebook. Де-факто это будет: нельзя позволять работать в регуляторе человеку с таким количеством "хвостов". Ну и МВФ как-то нехорошо прикрываться во внутренних разборках", – написал Безлюдько.

О том, что Фонд гарантирования потребовал от бывших собственников и менеджмента "Платинум Банка", в том числе и Рожковой, возместить 1,5 миллиарда гривен ущерба, писал "Цензор.НЕТ".

21 октября "Экономическая правда" сообщила, что Рожкову накануне лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. В частности, из ее подчинения вывели шесть ключевых департаментов, передав в управление Рожковой три подразделения, которые "не имеют существенного значения в регулировании банков". Издание отмечало, что в подчинении главы НБУ Кирилла Шевченко оказалось 15 подразделений регулятора, то есть почти половина всех структурных единиц.

Перед этим, 2 октября, совет НБУ объявил выговор Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.