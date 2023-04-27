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ПОЛИТИКА

"Нельзя терять время". Посол ЕС рассказал, что в июне Еврокомиссия даст устную оценку по выполнению Украиной семи рекомендаций Евросоюза

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В 2023 году будет два отчета, отметил Маасикас
В 2023 году будет два отчета, отметил Маасикас
Фото: president.gov.ua

Еврокомиссия в начале лета должна оценить прогресс Украины в проведении реформ для переговоров о членстве в ЕС.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, видеозапись опубликована 27 апреля в YouTube представительства Евросоюза в Украине.

"В этом году будет два отчета. Первый – это устная оценка и она состоится в июне по выполнению Украиной этих семи рекомендаций Евросоюза, которые были предоставлены при получении статуса кандидата", – сказал Маасикас.

После этого осенью ЕС обнародует второй отчет, который будет касаться политики расширения Евросоюза, в 2023 году он впервые будет касаться Украины, указал посол ЕС в Киеве.

"Но первое и более важное сейчас – это устная оценка в июне, и здесь нельзя терять время", – отметил Маасикас.

По его словам, Украина знает ожидания ЕС – это принятие закона о рекламе, возобновление электронного декларирования имущества, пересмотр законов о Конституционном суде и отмывании денег, создание Высшей квалификационной комиссии судей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 27 апреля, что Украина "выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии", которые получила при достижении статуса кандидата.

"Мы выполняем все реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз", – заверил глава Кабмина.

Он добавил, что Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Теги: Украина, Еврокомиссия, реформы, переговоры, Европейский союз, Евросоюз, интервью, декларирование, Матти Маасикас, посол, ЕС, вступление Украины в ЕС
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