"Нельзя терять время". Посол ЕС рассказал, что в июне Еврокомиссия даст устную оценку по выполнению Украиной семи рекомендаций Евросоюза

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, видеозапись опубликована 27 апреля в YouTube представительства Евросоюза в Украине.
"В этом году будет два отчета. Первый – это устная оценка и она состоится в июне по выполнению Украиной этих семи рекомендаций Евросоюза, которые были предоставлены при получении статуса кандидата", – сказал Маасикас.
После этого осенью ЕС обнародует второй отчет, который будет касаться политики расширения Евросоюза, в 2023 году он впервые будет касаться Украины, указал посол ЕС в Киеве.
"Но первое и более важное сейчас – это устная оценка в июне, и здесь нельзя терять время", – отметил Маасикас.
По его словам, Украина знает ожидания ЕС – это принятие закона о рекламе, возобновление электронного декларирования имущества, пересмотр законов о Конституционном суде и отмывании денег, создание Высшей квалификационной комиссии судей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 27 апреля, что Украина "выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии", которые получила при достижении статуса кандидата.
"Мы выполняем все реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз", – заверил глава Кабмина.
Он добавил, что Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.