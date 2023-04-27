"Нельзя терять время". Посол ЕС рассказал, что в июне Еврокомиссия даст устную оценку по выполнению Украиной семи рекомендаций Евросоюза

В 2023 году будет два отчета, отметил Маасикас Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, видеозапись опубликована 27 апреля в YouTube представительства Евросоюза в Украине.

"В этом году будет два отчета. Первый – это устная оценка и она состоится в июне по выполнению Украиной этих семи рекомендаций Евросоюза, которые были предоставлены при получении статуса кандидата", – сказал Маасикас.

После этого осенью ЕС обнародует второй отчет, который будет касаться политики расширения Евросоюза, в 2023 году он впервые будет касаться Украины, указал посол ЕС в Киеве.

"Но первое и более важное сейчас – это устная оценка в июне, и здесь нельзя терять время", – отметил Маасикас.

По его словам, Украина знает ожидания ЕС – это принятие закона о рекламе, возобновление электронного декларирования имущества, пересмотр законов о Конституционном суде и отмывании денег, создание Высшей квалификационной комиссии судей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 27 апреля, что Украина "выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии", которые получила при достижении статуса кандидата.

"Мы выполняем все реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз", – заверил глава Кабмина.

Он добавил, что Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.