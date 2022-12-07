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Общество в России деградировало до состояния стаи, оно абсолютно бесчеловечное – Ющенко

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Опросы показывают, что большинство россиян поддерживают войну против Украины
Опросы показывают, что большинство россиян поддерживают войну против Украины
Фото: ЕРА

Российское общество превратилось в антигуманное. Такое мнение бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 7 декабря.

Речь об этом зашла при обсуждении российской агрессии против Украины.

"Общество, которое в России деградировало до состояния стаи. Я не хочу обидеть никого, но это так называют определенные состояния массового общества. Оно совершенно непримиримое, антигуманное, античеловечное", – сказал Ющенко.

По словам экс-президента Украины, "это проявляется даже в отношениях между родственниками, между супругами".

"Вдовы или матери не оплакивают гибель своих мужчин! Это сюрреализм – когда за мобилизованного государство присылает семье дрова или барана и люди радуются этим подачкам! Ценность человеческой жизни как категория вообще исчезла", – считает Ющенко.

Он отметил, что во время других войн, которые вели Россия или Советский Союз, "общество не было сознательным, но оно и не являлось таким тотально деградированным и фашистским".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце марта военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян. Такие результаты показал опрос "Левада-центра".

12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем говорилось о 57-процентной поддержке боевых действий в Украине.

Согласно результатам соцопроса "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Виктор Ющенко, война, вторжение, фашисты, война России против Украины, россияне
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