Общество в России деградировало до состояния стаи, оно абсолютно бесчеловечное – Ющенко

Речь об этом зашла при обсуждении российской агрессии против Украины.

"Общество, которое в России деградировало до состояния стаи. Я не хочу обидеть никого, но это так называют определенные состояния массового общества. Оно совершенно непримиримое, антигуманное, античеловечное", – сказал Ющенко.

По словам экс-президента Украины, "это проявляется даже в отношениях между родственниками, между супругами".

"Вдовы или матери не оплакивают гибель своих мужчин! Это сюрреализм – когда за мобилизованного государство присылает семье дрова или барана и люди радуются этим подачкам! Ценность человеческой жизни как категория вообще исчезла", – считает Ющенко.

Он отметил, что во время других войн, которые вели Россия или Советский Союз, "общество не было сознательным, но оно и не являлось таким тотально деградированным и фашистским".

Война России против Украины. Главное (обновляется)