Помощницу Зеленского Левченко трудоустроили в Офисе президента после публикации расследования "Слідство.Інфо"

До этого Левченко работала в ОПУ, находилась в кабинете главы государства, но официально была трудоустроена и получала зарплату в ООО "Квартал 95".

"Слідство.Інфо" получило ответ из Офиса президента, согласно которому Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 года. Расследование, в котором фигурируют муж Левченко и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, было опубликовано 16 декабря.

Журналисты опубликовали фото ответа из ОПУ.

Фото: slidstvo.info

В документе сказано, что Левченко назначили на должность заместителя руководителя кабинета президента Украины – руководителя Службы обеспечения мер президента Украины.

"В Офисе президента не смогли сообщить детали о зарплате Марии Левченко и переадресовали этот вопрос в Государственное управление делами", – уточнили журналисты.