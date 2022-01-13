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Помощницу Зеленского Левченко трудоустроили в Офисе президента после публикации расследования "Слідство.Інфо"

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Левченко назначили на должность заместителя руководителя кабинета президента руководителя Службы обеспечения мер
Левченко назначили на должность заместителя руководителя кабинета президента – руководителя Службы обеспечения мер
Фото: Мария Левченко / Facebook

Супругу бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, помощницу президента Владимира Зеленского Марию Левченко трудоустроили в Офисе президента Украины через пять дней после выхода журналистского расследования "Дружочки президента". Об этом 13 января сообщило "Слідство.Інфо".

До этого Левченко работала в ОПУ, находилась в кабинете главы государства, но официально была трудоустроена и получала зарплату в ООО "Квартал 95".

"Слідство.Інфо" получило ответ из Офиса президента, согласно которому Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 года. Расследование, в котором фигурируют муж Левченко и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, было опубликовано 16 декабря. 

Журналисты опубликовали фото ответа из ОПУ.

Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info

В документе сказано, что Левченко назначили на должность заместителя руководителя кабинета президента Украины – руководителя Службы обеспечения мер президента Украины.

"В Офисе президента не смогли сообщить детали о зарплате Марии Левченко и переадресовали этот вопрос в Государственное управление делами", – уточнили журналисты.

Контекст:

В 2020 году Зеленский называл Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна"

Ее муж Александр Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Он был уволен с должности 13 декабря 2021 года после скандала на блокпосту при въезде в зону ООС (чиновник был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки).

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщило издание "Центр журналистских расследований" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины. Он также говорит, что проходил спецпроверку перед назначением в МВД, однако с ее результатами не знаком.

В расследовании Bihus.info, опубликованном 14 декабря, утверждается, что семья Левченко живет в одном доме под Киевом с семьей начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. 

В том же расследовании сказано, что сотрудники Службы безопасности Украины охраняют Левченко, а также ее детей, хотя госохрана для семьи Гогилашвили не предусмотрена. 

Вячеслав и Диана Стрелковские, которых считают владельцами дома в Хотове под Киевом, где живут Левченко и Гогилашвили, вероятно, имеют российское гражданство

В штат Офиса президента Украины Левченко взяли после того, как возник скандал с Гогилашвили, писали "Українські новини". Ранее она работала в офисе на общественных началах. Служба безопасности Украины опровергла наличие допуска к гостайне у Левченко.

Теги: Украина, расследование, Офис президента Украины, Александр Гогилашвили, Кирилл Буданов, Мария Левченко
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