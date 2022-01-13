Помощницу Зеленского Левченко трудоустроили в Офисе президента после публикации расследования "Слідство.Інфо"

До этого Левченко работала в ОПУ, находилась в кабинете главы государства, но официально была трудоустроена и получала зарплату в ООО "Квартал 95".
"Слідство.Інфо" получило ответ из Офиса президента, согласно которому Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 года. Расследование, в котором фигурируют муж Левченко и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, было опубликовано 16 декабря.
Журналисты опубликовали фото ответа из ОПУ.
В документе сказано, что Левченко назначили на должность заместителя руководителя кабинета президента Украины – руководителя Службы обеспечения мер президента Украины.
"В Офисе президента не смогли сообщить детали о зарплате Марии Левченко и переадресовали этот вопрос в Государственное управление делами", – уточнили журналисты.
В 2020 году Зеленский называл Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна".
Ее муж Александр Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Он был уволен с должности 13 декабря 2021 года после скандала на блокпосту при въезде в зону ООС (чиновник был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки).
У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщило издание "Центр журналистских расследований" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины. Он также говорит, что проходил спецпроверку перед назначением в МВД, однако с ее результатами не знаком.
В расследовании Bihus.info, опубликованном 14 декабря, утверждается, что семья Левченко живет в одном доме под Киевом с семьей начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
В том же расследовании сказано, что сотрудники Службы безопасности Украины охраняют Левченко, а также ее детей, хотя госохрана для семьи Гогилашвили не предусмотрена.
Вячеслав и Диана Стрелковские, которых считают владельцами дома в Хотове под Киевом, где живут Левченко и Гогилашвили, вероятно, имеют российское гражданство.
В штат Офиса президента Украины Левченко взяли после того, как возник скандал с Гогилашвили, писали "Українські новини". Ранее она работала в офисе на общественных началах. Служба безопасности Украины опровергла наличие допуска к гостайне у Левченко.