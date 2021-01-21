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ПОЛИТИКА

Порошенко: Президентство Байдена открывает очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко называет нового лидера США Джо Байдена искренним другом Украины.

Порошенко не сомневается, что Байден будет надежным союзником Украины
Порошенко не сомневается, что Байден будет надежным союзником Украины
Фото: eurosolidarity.org

Президентство Джо Байдена открывает для Украины шанс, в частности, добиться Плана действий по членству в НАТО и усилить санкции против России, заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению Порошенко, президент Украины должен одним из первых поговорить с Байденом. Политик заявил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между главами государств состоялся как можно быстрее.

Он подчеркнул, что день инаугурации Байдена стал очень важным днем для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. "Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства", – заявил Порошенко.

Политик назвал Байдена "искренним другом Украины" и подчеркнул, что лично убедился в этом в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден как вице-президент отвечал за отношения с Украиной.

По мнению Порошенко, президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета. Он не сомневается, что новый лидер США будет "надежным союзником Украины на этом пути". 

Лидер ЕС убежден, что это шанс на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции, включая получение Плана действий по членству в НАТО, который является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе.

"Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их", – отметил политик.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 19732009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 20092017 годах – вице-президентом. 

"ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Теги: Петр Порошенко, НАТО, Джо Байден, демократия, евроинтеграция, суверенитет
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