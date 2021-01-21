Порошенко: Президентство Байдена открывает очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко называет нового лидера США Джо Байдена искренним другом Украины.

Президентство Джо Байдена открывает для Украины шанс, в частности, добиться Плана действий по членству в НАТО и усилить санкции против России, заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению Порошенко, президент Украины должен одним из первых поговорить с Байденом. Политик заявил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между главами государств состоялся как можно быстрее.

Он подчеркнул, что день инаугурации Байдена стал очень важным днем для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. "Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства", – заявил Порошенко.

Политик назвал Байдена "искренним другом Украины" и подчеркнул, что лично убедился в этом в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден как вице-президент отвечал за отношения с Украиной.

По мнению Порошенко, президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета. Он не сомневается, что новый лидер США будет "надежным союзником Украины на этом пути".

Лидер ЕС убежден, что это шанс на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции, включая получение Плана действий по членству в НАТО, который является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе.

"Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их", – отметил политик.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

"ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.