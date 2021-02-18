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Порошенко стал официальным владельцем "Прямого", точной даты поставки вакцины от COVID-19 в Украину нет. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 18 февраля.

Порошенко купил канал перед заседанием СНБО
Порошенко купил канал перед заседанием СНБО
Фото: Телеканал "Прямий" / Facebook

Порошенко купил "Прямий"

Пятый президент Украины Петр Порошенко купил у экс-нардепа Владимира Макеенко телеканал "Прямий". Он мотивировал свой поступок возможным введением санкций и последующим закрытием канала. По данным Порошенко и СМИ, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности против Макеенко планировали ввести ограничения, которые коснулись бы и канала. 

После объявления о сделке Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против "террориста" Порошенко", – заявил он и пообещал гарантировать соблюдение свободы слова и журналистских стандартов на канале. 

Соцсети живо обсуждают событие – "досталось" обоим президентам – и пятому, и нынешнему. 

Минздрав не может назвать точную дату поставок вакцины от коронавируса в Украину

В Украине дважды переносили сроки поставок вакцины от коронавирусой инфекции. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что правительство сделало все необходимые шаги для обеспечения граждан эффективной вакциной от COVID-19. Но в Министерстве здравоохранения заявили, что компания-поставщик не гарантировала четких сроков поставок вакцины от коронавирусной инфекции в Украину – точной даты нет.

Почему и когда стоит ждать начала вакцинации – читайте в материале "ГОРДОН".

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля.

В "Слуге народа" – фракции монобольшинства в Верховной Раде – начали говорить об отставке Степанова. Депутатов, которые негативно оценивают работу Минздрава, становится все больше, сказала замглавы фракции Евгения Кравчук. Она считает, что в случае, если до конца недели не будет "каких-то позитивных сигналов, то министру стоит готовиться к более серьезному разговору".

"Это уже вопросы не только у депутатов, но думаю, что и у президента будут", – заявила она.

Председателя Окружного административного суда Киева в третий раз не смогли доставить в ВАКС

Высший антикоррупционный суд в четвертый раз удовлетворил ходатайство о принудительном приводе главы Окружного административного суда Павла Вовка в суд, так как его снова не смогли привести на заседание. 

Национальное антикоррупционное бюро показало, как детективы пытались найти Вовка, чтобы привести на два предыдущих заседания – их не пропускают через проходную суда, и попасть на рабочее место Вовка сотрудники НАБУ не могут. Ситуацию может решить генпрокурор Ирина Венедиктова, но она бездействует, считают в бюро. 

Венедиктова отчиталась в Раде

Офису генерального прокурора удалось повлиять на криминогенную ситуацию в Украине в сторону улучшения, заявила Венедиктова, выступая с трибуны Верховной Рады. Также она отказалась давать оценку делам, в которых фигурируют экс-беркутовцы и замглавы Офиса президента Олег Татаров, объяснила, почему не подписываются подозрения по делам "ПриватБанка", и назвала стыдом для прокуроров оправдательные приговоры.    

Два года тюрьмы за трансляцию акции протеста

Фрунзенский райсуд Минска приговорил к двум годам лишения свободы журналисток польского телеканала "Белсат", который вещает на белорусском на территории Беларуси – Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним – Андреева). Журналистки в ноябре 2020 года вели стрим с разгона протестующих и таким образом "из корыстных целей" осуществили "сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок", сочли обвинители и суд. 

Журналистки свою вину не признали. 

Накануне этих событий Национальный союз журналистов Украины совместно с Ассоциацией польских журналистов начали готовить к изданию книгу "Я журналист. Почему вы меня бьете?" о репрессиях против работников независимых масс-медиа в Беларуси. За день до ареста Андреева успела прислать свою историю главе НСЖУ Сергею Томиленко. Издание "ГОРДОН" эксклюзивно опубликовало полный текст ее воспоминаний

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, Беларусь, Олег Татаров, СНБО, НАБУ, Минздрав, Максим Степанов, Прямий, Денис Шмыгаль, Евгения Кравчук, Ирина Венедиктова, ВАКС
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