Решение Верховного Суда не приведет к прекращению полномочий главы правления – заявление НАК "Нафтогаз України"

"Верховный Суд в постановлении от 02.02.22 по делу №640/18576/21 отменил только решение судов первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания председателю наблюдательного совета Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу", – говорится в заявлении.
В НАК "Нафтогаз" объяснили, что решение Верховного Суда не может автоматически прекратить полномочия главы правления.
"Поскольку Клэр Споттисвуд уволилась из наблюдательного совета еще в сентябре, то это предписание давно утратило свою актуальность, и, соответственно, утратили свою актуальность обеспечительные меры в виде остановки действия предписания. При этом согласно ст. 26 закона "О предотвращении коррупции" в случаях нарушения этой статьи НАПК должно обратиться в суд с иском о прекращении трудового договора, что НАПК уже и сделало, но суд еще не рассматривал это дело по существу", – подчеркнули в "Нафтогазі".
В компании добавили, что согласно ст. 36 Кодекса законов Украины о труде, в таком случае лицо подлежит увольнению исключительно после получения соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу.
"Следовательно, принятие решения Верховным Судом относительно решения судов первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания председателю наблюдательного совета Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу, не означает автоматическое прекращение трудового договора и не может привести к автоматическому прекращению трудового договора", – отметили в НАК.
Сегодня ряд СМИ сообщил, что Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции и возобновил действие предписания от 1 июля о прекращении контракта с председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрием Витренко. Как написал enkorr со ссылкой на решение суда, оно вступило в силу 2 февраля и обжалованию не подлежит. В решении Верховного Суда речь идет о первом предписании НАПК об увольнении Витренко, которое было направлено наблюдательному совету НАК “Нафтогаз”. Сейчас наблюдательный совет компании не назначен, поэтому формально выполнить предписание, действие которого возобновил Верховный Суд, некому, отметило издание.
Кабинет Министров Украины 28 апреля 2021 года объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу". На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.
1 июля НАПК отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд предписание, в котором потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.
Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт". 5 июля ОАСК приостановил действие предписания в порядке обеспечения иска Витренко об отмене этого же предписания. Шестой апелляционный административный суд 3 августа отменил решение ОАСК о приостановлении действия предписания.
Аналогичное предписание 14 июня агентство направляло в Кабмин. ОАСК 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.
В сентябре Споттисвуд и два других члена набсовета компании, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, ушли в отставку, так как "не получили практичных предложений" по решению вопроса, связанного с правлением компании. Премьер-министр на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.
27 сентября члены наблюдательного совета прекратили своих полномочия, функции наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" временно взял на себя Кабмин.