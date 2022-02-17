Решение Верховного Суда не приведет к прекращению полномочий главы правления – заявление НАК "Нафтогаз України"

"Верховный Суд в постановлении от 02.02.22 по делу №640/18576/21 отменил только решение судов первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания председателю наблюдательного совета Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу", – говорится в заявлении.

В НАК "Нафтогаз" объяснили, что решение Верховного Суда не может автоматически прекратить полномочия главы правления.

"Поскольку Клэр Споттисвуд уволилась из наблюдательного совета еще в сентябре, то это предписание давно утратило свою актуальность, и, соответственно, утратили свою актуальность обеспечительные меры в виде остановки действия предписания. При этом согласно ст. 26 закона "О предотвращении коррупции" в случаях нарушения этой статьи НАПК должно обратиться в суд с иском о прекращении трудового договора, что НАПК уже и сделало, но суд еще не рассматривал это дело по существу", – подчеркнули в "Нафтогазі".

В компании добавили, что согласно ст. 36 Кодекса законов Украины о труде, в таком случае лицо подлежит увольнению исключительно после получения соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу.

"Следовательно, принятие решения Верховным Судом относительно решения судов первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания председателю наблюдательного совета Клэр Споттисвуд до окончания рассмотрения дела по существу, не означает автоматическое прекращение трудового договора и не может привести к автоматическому прекращению трудового договора", – отметили в НАК.