Резников во второй раз с начала пандемии заболел COVID-19

"По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случая коронавируса за сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. Почти за два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный, 24/7", – написал он.

Глава Минобороны отметил, что новый штамм благодаря своевременной вакцинации не так тяжело переносится, как в первую волну пандемии коронавируса.

В первый раз Резников болел коронавирусом в ноябре 2020 года, о чем он сообщал на своей странице в Facebook.