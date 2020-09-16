Россия не меняет модель своего поведения, продемонстрированную в Украине или Грузии – фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи "О состоянии Европейского союза" ответила тем, кто выступает за более тесные связи с Россией.

Отравление Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем: такая модель поведения России наблюдалась в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери – фон дер Ляйен Фото: ЕРА

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального показывает, что Россия не меняет модель своего поведения, продемонстрированную в Украине или Грузии, заявила 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи "О состоянии Европейского союза", пишет DW.

Так она ответила тем, кто выступает за более тесные связи с Россией.

По ее словам, отравление Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем. Эта же модель поведения России наблюдалась в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, а также во время вмешательства в выборы во всем мире, сказала глава Еврокомиссии.

Эта модель не меняется, и "ни один газопровод не изменит этого", подчеркнула фон дер Ляйен, очевидно, имея в виду строительство российского газопровода "Северный поток – 2", пишет DW.