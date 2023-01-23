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СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы, голосовавших за признание "Л/ДНР"

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Российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину СБУ
Российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину – СБУ
Фото: duma.gov.ru

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительные акты против депутатов Государственной думы России, которые поддержали незаконное признание "независимости" квазиреспублик "Л/ДНР" в Донецкой и Луганской областях накануне полномасштабного вторжения РФ. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 23 января.

В опубликованном списке – 55 депутатов. По данным следствия, 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между странной-агрессором и террористическими организациями на Донбассе. На следующий день на основании принятых договоров главари террористов "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии.

"24 февраля Россия подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке. Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении СБУ.

СБУ сообщила депутатам Госдумы о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статья предусматривает наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР". 

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Госдума, вторжение, ДНР, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР
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