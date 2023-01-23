СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы, голосовавших за признание "Л/ДНР"

В опубликованном списке – 55 депутатов. По данным следствия, 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между странной-агрессором и террористическими организациями на Донбассе. На следующий день на основании принятых договоров главари террористов "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии.

"24 февраля Россия подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке. Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении СБУ.

СБУ сообщила депутатам Госдумы о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статья предусматривает наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.