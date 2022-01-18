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Семья Зеленского на Сейшелах и ситуация с коронавирусом. Главное за день

СМИ узнали, что Зеленская отдыхала на Сейшелах без мужа
СМИ узнали, что Зеленская отдыхала на Сейшелах без мужа
Фото: olenazelenska_official / Instagram

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 18 января.

Коронавирус в Украине

За сутки в стране зафиксировано 8558 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,77 млн человек, умерло – 98 549.

В то же время привились за сутки почти 81 тыс. украинцев. Всего сначала вакцинальной кампании привито 15 млн человек.

Отдых семьи Зеленского на Сейшелах

Издание "Страна" написало, что первая леди Елена Зеленская отдыхала на Сейшельских островах. Ранее СМИ писали якобы на отдых улетел и президент Владимир Зеленский.

"Украинская правда" опубликовала расследование, где подтвердила поездку семьи Зеленских. По данным издания, семью президента в этой поездке сопровождали сотрудники государственной охраны.

В Украине продолжаются "минирования"

Школы в двух областных центрах (в Черкассах – все, в Николаеве – несколько) переводят на дистанционное обучение из-за участившихся сообщений о якобы минировании.

Аналогичные сообщения 18 января получили несколько десятков киевских школ и Киевский апелляционный суд.

В Беларусь начали прибывать российские военные для учений

В Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут с 10-го по 20 февраля.

Блинкен и Лавров обсудили Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Блинкен подчеркнул важность продолжения деэскалации напряженности, связанной с наращиванием российской военной мощи вблизи Украины и на не подконтрольных правительству территориях Донбасса и Крыма, дипломатическим путем.

Также анонсирован визит Блинкена в Украину 19 января.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Сергей Лавров, минирование, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, коронавирус
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