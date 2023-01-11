Шмыгаль обсудил с послом США укрепление энергетической устойчивости Украины

Об этом глава Кабмина сообщил в Telegram.

"Укрепление энергетической устойчивости Украины обсудили во время встречи с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк", – написал Шмыгаль.

По его словам, правительство Украины совместно с партнерами "разрабатывает механизмы, способствующие балансировке энергосистемы в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры со стороны России".

"Рассмотрели предложения украинских энергетиков, а также вопросы закупки необходимого оборудования. Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", – отметил Шмыгаль.

Контекст:

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.

В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.