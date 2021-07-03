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Скандал из-за туфель украинских военнослужащих, "закрытие границы" Украины и Беларуси. Главное за день

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Обувь для курсанток решили заменить, но каблук останется
Обувь для курсанток решили заменить, но каблук останется
Фото: armyinform.com.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий пятницы, 2 июля.

Скандал из-за каблуков в Минобороны

1 июля Министерство обороны Украины опубликовало фотографии с репетиции парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа в Киеве. На репетиции курсантки маршировали в форме, включающей обувь на каблуке 

Эти снимки вызвали волну критики среди политиков и в соцсетях. На заседании Верховной Рады сегодня министру обороны Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. 

В министерстве объяснили, что согласно приказу от 2017 года, парадную форму украинских женщин-военнослужащих дополняет обувь на каблуке. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко высказала мнение, что каблуки предусмотрены не для марширования на плацу или во время парада. 

К вечеру Таран, а также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак встретились с курсантками, они сказали, что на параде в День Независимости военнослужащие будут в парадной форме в рамках эксперимента.

Высота каблука туфель на снимках, которые критиковало общество, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, – 7 см. На параде в День Независимости курсантки будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке "высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм", отметила чиновница. 

Лукашенко объявил о закрытии границы между Беларусью и Украиной

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в Беларусь из Украины поступает "огромное количество оружия". 

Ни Министерство иностранных дел, ни Госпогранслужба Украины не получали официального уведомления о закрытии границы. Украинские пограничники "не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через границу".

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси. Киев отвергает упрек Лукашенко о якобы поставках оружия. 

Верховный Суд оставил в силе приговор Пукачу

Кассационный уголовный суд Верховного Суда сегодня отказался отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу за убийство украинского журналиста, основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и назначать повторное рассмотрение дела в апелляционном суде. 

Вдова журналиста, глава украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе заявила, что ожидает справедливости и что теперь "дело за заказчиками". По словам журналистки, их имена известны всей Украине.

2 млн прививок от COVID-19

В Украине более 2 млн человек получили как минимум одну прививку от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца лета в стране сделают 10 млн прививок, то есть "как минимум гарантированно" будут полностью вакцинированы 5 млн человек. С тех пор (19 мая) сделали немногим более 1 млн прививок. 

Определился первый полуфиналист Евро 2020

Сборная Испании в матче четвертьфинала Евро 2020 обыграла национальную сборную Швейцарии и первой вышла в полуфинал чемпионата.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Мирослава Гонгадзе, Госпогранслужба, Евро 2020, День Независимости, Верховный Суд, Минобороны, скандал, Андрей Таран, Руслан Хомчак, военнослужащий, сборная Испании, суд
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