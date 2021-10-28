"Слуга народа" 1 ноября заслушает кандидатов в министры. На следующей неделе Рада рассмотрит четыре-пять кадровых вопросов – нардеп

"Да, мы планируем на следующей неделе рассматривать кадровые вопросы в правительстве – увольнение и назначение", – сказала нардеп.

По ее словам, 1 ноября на заседании фракции нардепы заслушают кандидатов в министры.

"И среда-четверг – я думаю, что это уже будет время для голосования. Сначала – за увольнение, а затем – за назначение кандидатов", – добавила Кравчук.

Она отметила, что ротация будет касаться не менее четырех министров Кабмина, "но возможно, и пяти".

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко уточнила в Telegram, что в ближайшие две пленарные недели возможны пять кадровых изменений в правительстве Украины.

"Кандидаты на смену уже практически все известны. Ждем представления замены Минстратегпрома", – написала Янченко.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил 25 октября, что Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит "не меньше чем четыре кадровых вопроса". По его словам, отставка министра экологии Романа Абрамовского – "уже решенный вопрос". При этом Арахамия отказался уточнить должности всех министров, которые будут уволены.