ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СМИ сообщили, что ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука. Он считает это попыткой давления

В отношении исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

ГБР начало расследование в отношении Грищука
ГБР начало расследование в отношении Грищука
Фото: rbc.ua

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью изданию "Бабель", которое вышло 4 января, сообщил, что Госбюро расследований открыло против него уголовное производство.

Татаров подтвердил, что производство было открыто после того, как он подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

"Здесь трудно что-то комментировать. Я узнал об этом из СМИ. Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует. Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица", все решения обоснованы", – сказал он.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" подтвердил, что против Грищука действительно открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась). По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

1 декабря 2020 года экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство

30 декабря в антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения Татарову. В начале заседания прокуроры заявили, что отзывают ходатайство об аресте политика в связи с "необоснованностью подозрения". Суд его удовлетворил. Также прокуроры заявили, что у них не было времени изучить материалы дела после его передачи из НАБУ в СБУ и смены группы процессуальных руководителей.

В Офисе генпрокурора заявили, что ходатайство об избрании Татарову меры пресечения было отозвано в связи с его возможной причастностью к другому правонарушению.

Теги: Олег Татаров, Государственное бюро расследований, Максим Грищук, САП, уголовное производство, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS