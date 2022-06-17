"Теперь я буду звонить только тебе". Фото Зеленского и Макрона из Киева стало интернет-мемом

На фотографии сотрудничающего с AFP французского фотографа Людовика Марина (изображение также опубликовало агентство EPA) Макрон обнимает Зеленского. При этом Зеленский смотрит в кадр, а Макрон, вероятно, что-то шепчет ему на ухо.
Фото было сделано на территории Мариинского дворца в Киеве после пресс-конференции Зеленского и лидеров четырех стран, посетивших Украину в четверг.
Французский паблик Destination Télé назвал этот кадр фотографией дня. Нидерландский блогер Сьерд Нолф предположил, что эта фотография теперь будет долго встречаться в соцсетях с разными комментариями.
"Моя любимая подпись на данный момент: "То, что я делаю для Украины", – отметил Нолф.
We are bound to keep seeing this photo appear on Twitter until we are all sick of it, and always with a new and interesting caption. It's a gift that keeps giving.— Sjoerd Nolf (@SjoerdNolf) June 16, 2022
My favorite caption so far: "the things I do for Ukraine"#Zelensky #Macron pic.twitter.com/vBscK5BAJN
Украинцы увидели в фото политический подтекст.
Украинский актер, комик Тарас Стадницкий (Володька из комедийного телесериала "Танька и Володька") посвятил фотографии стихотворение, упомянув в нем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого Зеленский называл "настоящим другом Украины, который не сомневается и не ищет отговорок". Джонсон посещал Киев через месяц после начала полномасштабной войны, в начале апреля.
"Так буває в житті, що серця не гудуть в унісон – і ти згадуєш Джонсона, хоч тебе обіймає Макрон..." – написал Стадницкий.
И фотожаба на эту тему.
Также украинцы вспомнили, что похожим образом с Зеленским общался первый руководитель Офиса президента Андрей Богдан.
"Макрон: "Я видел, как ты любишь, на ушко..." – пошутил Павел Постоенко.
Журналистка Валерия Егошина предположила, что Зеленский сегодня "поймал флешбэки".
Многие шутки посвящены продолжительным телефонным разговорам Макрона с президентом России Владимиром Путиным. В начале июня Макрон заявил, что провел в переговорах с Путиным "сотню часов", и призвал "не унижать Россию".
"Твое лицо, когда он говорит: "Эти звонки ничего не означают, я всегда любил только тебя", – написала журналистка Татьяна Козырева.
"А где-то в это время тоскует один [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак", – пошутил в комментариях к посту Козыревой инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Есть риск разрыва дипотношений с Францией", – ответила ему журналистка Мирослава Гонгадзе.
"Теперь я буду звонить только тебе", – еще один вариант шутки на эту тему от паблика "Церковь Свидетелей Покращення".
"Когда ты пришел на вечеринку трезвым, а твой лучший друг мертвецки пьян", – прокомментировал фото французский журналист Антуан Лерка.
Quand tu arrives sobre à une soirée et que ton meilleur pote est ivre mort#Zelensky #Macron pic.twitter.com/tKvnxMcQTg— Antoine Llorca (@antoinellorca) June 16, 2022
И еще несколько фотожаб.
#Zelensky #Macron #putin * (узято з інтернет простору) pic.twitter.com/1hBi8LYKwI— Гліб (@Revived_Wisdom) June 16, 2022
16 июня Украину посетили четыре иностранных лидера: Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским.
Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи сказал о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.