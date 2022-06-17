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ПОЛИТИКА

"Теперь я буду звонить только тебе". Фото Зеленского и Макрона из Киева стало интернет-мемом

Это популярное фото Зеленского и Макрона сделал французский фотограф агентства AFP
Это популярное фото Зеленского и Макрона сделал французский фотограф агентства AFP
Фото: EPA

Фотография президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, сделанная во время визита Макрона в Киев 16 июня, стала интернет-мемом и породила множество шуток и фотожаб.

На фотографии сотрудничающего с AFP французского фотографа Людовика Марина (изображение также опубликовало агентство EPA) Макрон обнимает Зеленского. При этом Зеленский смотрит в кадр, а Макрон, вероятно, что-то шепчет ему на ухо. 

Фото было сделано на территории Мариинского дворца в Киеве после пресс-конференции Зеленского и лидеров четырех стран, посетивших Украину в четверг.  

Французский паблик Destination Télé назвал этот кадр фотографией дня. Нидерландский блогер Сьерд Нолф предположил, что эта фотография теперь будет долго встречаться в соцсетях с разными комментариями. 

"Моя любимая подпись на данный момент: "То, что я делаю для Украины", – отметил Нолф.  

Украинцы увидели в фото политический подтекст.

Украинский актер, комик Тарас Стадницкий (Володька из комедийного телесериала "Танька и Володька") посвятил фотографии стихотворение, упомянув в нем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого Зеленский называл "настоящим другом Украины, который не сомневается и не ищет отговорок". Джонсон посещал Киев через месяц после начала полномасштабной войны, в начале апреля.

"Так буває в житті, що серця не гудуть в унісон – і ти згадуєш Джонсона, хоч тебе обіймає Макрон..." – написал Стадницкий. 

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/5607343542630766

И фотожаба на эту тему. 

https://www.facebook.com/sasha.gnatyuk.5/posts/7389898587747625

Также украинцы вспомнили, что похожим образом с Зеленским общался первый руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Макрон: "Я видел, как ты любишь, на ушко..." – пошутил Павел Постоенко. 

Журналистка Валерия Егошина предположила, что Зеленский сегодня "поймал флешбэки". 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5183511345064141&set=p.5183511345064141&type=3

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3363070907245038

https://www.facebook.com/valeriya.valery/posts/5190715531005580

Многие шутки посвящены продолжительным телефонным разговорам Макрона с президентом России Владимиром Путиным. В начале июня Макрон заявил, что провел в переговорах с Путиным "сотню часов", и призвал "не унижать Россию". 

"Твое лицо, когда он говорит: "Эти звонки ничего не означают, я всегда любил только тебя", – написала журналистка Татьяна Козырева.

"А где-то в это время тоскует один [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак", – пошутил в комментариях к посту Козыревой инвестиционный банкир Сергей Фурса. 

"Есть риск разрыва дипотношений с Францией", – ответила ему журналистка Мирослава Гонгадзе. 

Скриншот: Tanya Kozyreva / Facebook
Скриншот: Tanya Kozyreva / Facebook

"Теперь я буду звонить только тебе", – еще один вариант шутки на эту тему от паблика "Церковь Свидетелей Покращення". 

https://www.facebook.com/svideteli.pokrashenia/posts/5205921716170487

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=767622124242160&set=p.767622124242160&type=3

"Когда ты пришел на вечеринку трезвым, а твой лучший друг мертвецки пьян", – прокомментировал фото французский журналист Антуан Лерка. 

И еще несколько фотожаб. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5254374694652174&set=p.5254374694652174&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5093723010742728&set=p.5093723010742728&type=3

Контекст:

16 июня Украину посетили четыре иностранных лидера: Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. 

Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским

Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи сказал о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Путин, Украина, Мирослава Гонгадзе, юмор, мем, Владимир Зеленский, Сергей Фурса, Эммануэль Макрон, фото, Мариинский дворец, Андрей Богдан
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