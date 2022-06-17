"Теперь я буду звонить только тебе". Фото Зеленского и Макрона из Киева стало интернет-мемом

На фотографии сотрудничающего с AFP французского фотографа Людовика Марина (изображение также опубликовало агентство EPA) Макрон обнимает Зеленского. При этом Зеленский смотрит в кадр, а Макрон, вероятно, что-то шепчет ему на ухо.

Фото было сделано на территории Мариинского дворца в Киеве после пресс-конференции Зеленского и лидеров четырех стран, посетивших Украину в четверг.

Французский паблик Destination Télé назвал этот кадр фотографией дня. Нидерландский блогер Сьерд Нолф предположил, что эта фотография теперь будет долго встречаться в соцсетях с разными комментариями.

"Моя любимая подпись на данный момент: "То, что я делаю для Украины", – отметил Нолф.

We are bound to keep seeing this photo appear on Twitter until we are all sick of it, and always with a new and interesting caption. It's a gift that keeps giving.



My favorite caption so far: "the things I do for Ukraine"#Zelensky #Macron pic.twitter.com/vBscK5BAJN — Sjoerd Nolf (@SjoerdNolf) June 16, 2022

Украинцы увидели в фото политический подтекст.

Украинский актер, комик Тарас Стадницкий (Володька из комедийного телесериала "Танька и Володька") посвятил фотографии стихотворение, упомянув в нем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого Зеленский называл "настоящим другом Украины, который не сомневается и не ищет отговорок". Джонсон посещал Киев через месяц после начала полномасштабной войны, в начале апреля.

"Так буває в житті, що серця не гудуть в унісон – і ти згадуєш Джонсона, хоч тебе обіймає Макрон..." – написал Стадницкий.

И фотожаба на эту тему.

Также украинцы вспомнили, что похожим образом с Зеленским общался первый руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Макрон: "Я видел, как ты любишь, на ушко..." – пошутил Павел Постоенко.

Журналистка Валерия Егошина предположила, что Зеленский сегодня "поймал флешбэки".

Многие шутки посвящены продолжительным телефонным разговорам Макрона с президентом России Владимиром Путиным. В начале июня Макрон заявил, что провел в переговорах с Путиным "сотню часов", и призвал "не унижать Россию".

"Твое лицо, когда он говорит: "Эти звонки ничего не означают, я всегда любил только тебя", – написала журналистка Татьяна Козырева.

"А где-то в это время тоскует один [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак", – пошутил в комментариях к посту Козыревой инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Есть риск разрыва дипотношений с Францией", – ответила ему журналистка Мирослава Гонгадзе.

Скриншот: Tanya Kozyreva / Facebook

"Теперь я буду звонить только тебе", – еще один вариант шутки на эту тему от паблика "Церковь Свидетелей Покращення".

"Когда ты пришел на вечеринку трезвым, а твой лучший друг мертвецки пьян", – прокомментировал фото французский журналист Антуан Лерка.

Quand tu arrives sobre à une soirée et que ton meilleur pote est ivre mort#Zelensky #Macron pic.twitter.com/tKvnxMcQTg — Antoine Llorca (@antoinellorca) June 16, 2022

И еще несколько фотожаб.