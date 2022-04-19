У Байдена пока нет планов ехать в Украину – Белый дом

Она заявила, что в планах Байдена пока не посещать Украину "ничего не изменилось".
"У президента нет планов поехать, поэтому позвольте мне просто повторить это – мы не укажем ни здесь, ни где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто именно и когда по причинам безопасности", – сказала Псаки.
Спикер заявила, что США "по-прежнему сосредоточены на оказании Украине, украинскому правительству и украинским лидерам исторического объема помощи в области безопасности".
"Помощи, которая была адаптирована с учетом их потребностей и их успехов на местах. И, очевидно, во многом это можно объяснить мужеством и отвагой украинских лидеров. Но вторая причина заключается в том, что мы оказывали военную помощь", – добавила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Байден 14 апреля подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Байден прибудет в Украину.
Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).
1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
9 апреля Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.