У Байдена пока нет планов ехать в Украину – Белый дом

Байден пока не будет ехать в Украину Фото: EPA

Она заявила, что в планах Байдена пока не посещать Украину "ничего не изменилось".

"У президента нет планов поехать, поэтому позвольте мне просто повторить это – мы не укажем ни здесь, ни где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто именно и когда по причинам безопасности", – сказала Псаки.

Спикер заявила, что США "по-прежнему сосредоточены на оказании Украине, украинскому правительству и украинским лидерам исторического объема помощи в области безопасности".

"Помощи, которая была адаптирована с учетом их потребностей и их успехов на местах. И, очевидно, во многом это можно объяснить мужеством и отвагой украинских лидеров. Но вторая причина заключается в том, что мы оказывали военную помощь", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден 14 апреля подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Байден прибудет в Украину.