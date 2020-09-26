Украина на стороне белорусского народа – МИД

Позиция Украины по ситуации в Беларуси известна: инаугурация Александра Лукашено не означает его легитимное вступление в должность президента страны, подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Украина очень четко это артикулировала: мы на стороне белорусского народа. Мы понимаем риски, но есть моменты, когда нужно проявлять принципы Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Позиция Киева относительно ситуации в Беларуси была с самого начала очень четкой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы с самого начала заняли очень четкую позицию: мы присоединились к оценкам Европейского союза, мы – единственные, кто вызвал посла на консультации, ни одна другая страна этого не делала. Очень четко – никто не колебался – после того, как состоялась эта "инаугурация", я сделал соответствующий комментарий", – сказал он.

Так глава МИД прокомментировал слова ведущего о том, что Киев осторожен в своих заявлениях, а на вступление Александра Лукашенко в должность президента реакция была опубликована в Twitter министра.

Кулеба подчеркнул, что позиция главы МИД, независимо от того, где и как она обнародована, является официальной позицией страны.

"Эта позиция очень проста: та инаугурация, которая состоялась, не означает признание Александра Лукашенко легитимным главой государства. Мы считаем, что когда государство должно выбирать между поддержкой власти, которая недружественно себя ведет по отношению к Украине и системно нарушает права человека у себя в стране, и народом – действительно дружественным к нам – мы должны быть на стороне народа. И Украина очень четко это артикулировала: мы на стороне белорусского народа. Мы понимаем риски, но есть моменты, когда нужно проявлять принципы", – добавил он.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.