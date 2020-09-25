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Тихановская: Инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что с помощью протестов по всей Беларуси можно добиться проведения новых выборов главы государства.

Тихановская: Я готова сделать все, чтобы каждый голос был услышан: как внутри страны, так и за ее пределами
Тихановская: Я готова сделать все, чтобы каждый голос был услышан: как внутри страны, так и за ее пределами
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила, что такие мероприятия не должны заканчиваться арестами и насилием по отношению к гражданам страны. Видеообращение к белорусам Тихановская опубликовала 25 сентября на своей странице в Instagram.

"Дорогие белорусы! Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все", – подчеркнула оппозиционерка.

По ее мнению, с помощью протестов по всей стране можно добиться проведения новых выборов главы государства.

"Поэтому каждый ваш голос – на улицах, на предприятиях, в университетах – важен. И я готова сделать все, чтобы каждый голос был услышан: как внутри страны, так и за ее пределами. Спасибо, что вы не останавливаетесь. Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И – как следствие – официальной, законной инаугурации", – сказала Тихановская.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси "мира, дальнейшего прогресса и процветания".

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, инаугурация, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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