"Никаких белорусских послов". Цепкало рассказала, как Евросоюзу следует реагировать на ситуацию в Беларуси

Евросоюзу не стоит вести какие-либо переговоры с Александром Лукашенко, потому что он нелегитимный президент Беларуси, считает белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало.

Европейский союз может предпринять ряд действий для разрешения кризиса в Беларуси, заявила белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало "Немецкой волне" в интервью, которое было опубликовано 23 сентября.

"На месте ЕС я бы не принимала никаких белорусских послов после 5 ноября – истечения срока полномочий [нынешнего президента Александра] Лукашенко. Я бы не вступала ни в какие переговоры с Лукашенко, поскольку это нелегитимный президент", – сказала она.

Оппозиционерка считает, что нужно также расширить санкционный список в отношении белорусских чиновников.

"На сегодняшний день в этом списке 31 человек, этого недостаточно. Ведь в фальсификации выборов участвовало гораздо больше людей. Мы также предлагаем включить в этот список членов семей тех лиц, что были вовлечены в фальсификации. Кроме того, мы просим ЕС включить в санкционный список представителей правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав человека, пыткам, задержаниям мирных демонстрантов", – объяснила Цепкало.

По ее словам, белорусская оппозиция просит Евросоюз "не поддерживать режим Лукашенко с помощью кредитов".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификаций результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Вероника Цепкало находится за пределами Беларуси. Она – жена Валерия Цепкало, которого в Беларуси отказались регистрировать кандидатом в президенты из-за недостаточного количества подписей. Вероника Цепкало входила в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая тоже уехала из Беларуси.