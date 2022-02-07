Украина попросила США разместить под Харьковом ракеты системы THAAD – росСМИ

Собеседник агентства утверждает, что в комплексах THAAD Украина заинтересована в связи с тем, что их радиолокационная станция способна отслеживать "воздушно-космическую обстановку над существенной частью" России – на расстоянии до 1 тыс. км.
ТАСС отмечает, что это происходит на фоне информации о возможном вторжении России в Украину.
"Милитарный" портал Украины объяснял, что THAAD применяется в том числе для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.