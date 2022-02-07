Украина попросила США разместить под Харьковом ракеты системы THAAD – росСМИ

Собеседник агентства утверждает, что в комплексах THAAD Украина заинтересована в связи с тем, что их радиолокационная станция способна отслеживать "воздушно-космическую обстановку над существенной частью" России – на расстоянии до 1 тыс. км.

ТАСС отмечает, что это происходит на фоне информации о возможном вторжении России в Украину.

"Милитарный" портал Украины объяснял, что THAAD применяется в том числе для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.