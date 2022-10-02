Усиление санкций, ситуация на ЗАЭС и заявка Украины в НАТО. В Офисе президента рассказали подробности разговора Зеленского с Макроном

Глава Украинского государства поблагодарил Макрона за решительное осуждение незаконных "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях и попытки незаконной аннексии Россией этих территорий Украины.
"Собеседники согласились с необходимостью жесткой консолидированной реакции мирового сообщества на это очередное преступление РФ, в том числе путем усиления санкционного давления. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на фронте и новые успехи Вооруженных сил Украины в освобождении украинских территорий", – говорится в сообщении.
Также Зеленский заявил о важности усиления оборонной поддержки Украины со стороны Франции и отметил важную личную роль Макрона в этом процессе.
Президенты также подчеркнули необходимость немедленной демилитаризации Запорожской атомной электростанции и освобождения задержанного россиянами главы ЗАЭС Игоря Мурашова.
"В контексте необходимости обеспечения безопасности Украины Владимир Зеленский затронул вопрос поданной нашим государством заявки на членство в НАТО. Лидеры обсудили проведение на следующей неделе в Праге саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета, которые станут возможностью совместной оценки очередных актов российской агрессии и выработки соответствующих решений", – сообщили в Офисе президента.
В Елисейском дворце сообщали, что во время разговора Макрон заявил о своем "твердом осуждении" попытки незаконной аннексии Россией четырех областей Украины. Также лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая "остается очень тревожной".
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.