Усиление санкций, ситуация на ЗАЭС и заявка Украины в НАТО. В Офисе президента рассказали подробности разговора Зеленского с Макроном

Глава Украинского государства поблагодарил Макрона за решительное осуждение незаконных "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях и попытки незаконной аннексии Россией этих территорий Украины.

"Собеседники согласились с необходимостью жесткой консолидированной реакции мирового сообщества на это очередное преступление РФ, в том числе путем усиления санкционного давления. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на фронте и новые успехи Вооруженных сил Украины в освобождении украинских территорий", – говорится в сообщении.

Также Зеленский заявил о важности усиления оборонной поддержки Украины со стороны Франции и отметил важную личную роль Макрона в этом процессе.

Президенты также подчеркнули необходимость немедленной демилитаризации Запорожской атомной электростанции и освобождения задержанного россиянами главы ЗАЭС Игоря Мурашова.

"В контексте необходимости обеспечения безопасности Украины Владимир Зеленский затронул вопрос поданной нашим государством заявки на членство в НАТО. Лидеры обсудили проведение на следующей неделе в Праге саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета, которые станут возможностью совместной оценки очередных актов российской агрессии и выработки соответствующих решений", – сообщили в Офисе президента.

В Елисейском дворце сообщали, что во время разговора Макрон заявил о своем "твердом осуждении" попытки незаконной аннексии Россией четырех областей Украины. Также лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая "остается очень тревожной".