В Еврокомиссии заявили, что пока не получали запрос от Украины на консультации по "Северному потоку – 2"

"По имеющейся информации, к началу брифинга запрос не был получен. Если это изменится, вы узнаете", – сказала представитель.

21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поволу "Северного потока – 2".