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В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19, ЕС может ввести санкции против Беларуси. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий четверга, 13 августа.

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В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты
В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты
Фото: ЕРА

Коронавирусный антирекорд

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216.

Протестная Беларусь

Акции протеста в Беларуси продолжаются четвертый день. Сегодня жители страны начали выходить на пикеты в первой половине дня, а не вечером, как в предыдущие дни. К забастовкам присоединились сотрудники крупнейших заводов. Ряд журналистов и ведущие государственных телеканалов заявили об уходе. Уволиться в знак протеста решил сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович. 

Реакция на насилие

США могут ввести санкции против Беларуси, заявил госсекретарь Майк Помпео. "Мы глубоко разочарованы тем, что [выборы президента] не были более свободными и честными. Мы уже видели такое поведение раньше и сожалеем, что все складывается так же. Ми видели насилие и его последствия. К мирным протестующим относятся так, как не должны относиться", – сказал он. 

К концу августа ограничения против Беларуси, вероятно, введет Европейский союз, выяснило агентство Reuters. 

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом отказаться от насилия и "услышать голос народа". Они предложили посредничество для урегулирования ситуации. 

Украинцы в Беларуси

Известно о четырех задержанных в ходе протестов в Беларуси украинцах. Это правозащитники и журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев, украинка Оксана Алешина и еще один гражданин, имя которого не сообщалось. Украина настаивает на возвращении своих граждан.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев отказаться от поездок в Беларусь. "Это позволит избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", – сказал он. 

На Донбассе подорвались военные

Двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил отклонились от маршрута следования и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, второй ранен.

Новые опросы

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 33,4% определившихся с кандидатом и готовых пойти на выборы отдали бы голос за действующего президента Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, который проводил центр SOCIS совместно с Центром Разумкова.

Согласно результатам этого же исследования, в Верховную Раду проходит пять партий, а украинцы больше стремятся в ЕС, чем в НАТО

Теги: США, Украина, НАТО, Латвия, Польша, Эстония, забастовка, санкции, протесты, военные, Константин Реуцкий, Дмитрий Кулеба, журналисты, военнослужащий, взрывы, Майк Помпео, протесты в Беларуси
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