"Весь мир увидел, что есть Украина, что мы умеем защищаться". Мотовиловец выразил восхищение работой Минобороны, МИД и Мининфраструктуры

Андрей Мотовиловец: Я считаю, что именно так должно работать государство Фото: censor.net

"Мы видим сейчас огромную информационную войну, которая развернулась против Украины. Весь мир увидел, что есть Украина, что мы умеем защищаться, что у нас огромная армия. Нас совсем не пугают 100 тысяч российских войск. 400 тысяч украинцев держали оружие в руках и умеют защищать свою страну. Мы все должны спокойно продолжать работу. Я хочу выразить восхищение блестящей работой Министерства обороны и Министерства иностранных дел в эти дни. Министерства инфраструктуры. Я считаю, что именно так должно работать государство", – отметил Мотовиловец.

Он добавил, что, по его мнению, Министерство обороны работает четко, слаженно и быстро, чего необходимо добиться и в работе Верховной Рады.

"Это не последний вызов. И нам нужно реагировать быстро. Мы должны обеспечить спокойствие для бизнеса, украинского народа, военнослужащим, мы просим работать вместе", – подчеркнул первый заместитель главы фракции "Слуга народа".