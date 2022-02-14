"Весь мир увидел, что есть Украина, что мы умеем защищаться". Мотовиловец выразил восхищение работой Минобороны, МИД и Мининфраструктуры

"Мы видим сейчас огромную информационную войну, которая развернулась против Украины. Весь мир увидел, что есть Украина, что мы умеем защищаться, что у нас огромная армия. Нас совсем не пугают 100 тысяч российских войск. 400 тысяч украинцев держали оружие в руках и умеют защищать свою страну. Мы все должны спокойно продолжать работу. Я хочу выразить восхищение блестящей работой Министерства обороны и Министерства иностранных дел в эти дни. Министерства инфраструктуры. Я считаю, что именно так должно работать государство", – отметил Мотовиловец.
Он добавил, что, по его мнению, Министерство обороны работает четко, слаженно и быстро, чего необходимо добиться и в работе Верховной Рады.
"Это не последний вызов. И нам нужно реагировать быстро. Мы должны обеспечить спокойствие для бизнеса, украинского народа, военнослужащим, мы просим работать вместе", – подчеркнул первый заместитель главы фракции "Слуга народа".
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.