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Виктор Бондарь: Время на подготовку к прививке от COVID-19 упущено

Украина на сегодня находится на 176-м месте в списке стран, которые получают вакцину от COVID-19, напомнил народный депутат, сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь.

 
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Виктор Бондарь: Что мешало за год нормально подготовиться и быть не после Африки, а стать в ряды европейских стран, которые первыми подписали контракты?
Виктор Бондарь: Что мешало за год нормально подготовиться и быть не после Африки, а стать в ряды европейских стран, которые первыми подписали контракты?
Фото: Виктор Бондарь / Facebook

Украинская власть упустила время для подготовки к массовой вакцинации населения от COVID-19, а к нынешним действиям чиновников остается много вопросов. Такое мнение высказал в эфире программы "Право на владу" на "1+1" народный депутат, сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь.

"Еще прошлой весной весь мир начал заключать контракты на поставку вакцин, которые еще только разрабатывались. На совещаниях с руководством Минздрава мы неоднократно призывали: дайте четкий план действий правительства! Парламент выделил 7 млрд на борьбу с пандемией. Огромные средства, можно было сразу авансы платить. Пол-Европы так и сделало. А Украина на сегодня, по данным Bloomberg, на 176-м месте в списке стран, которые получают вакцину. Сейчас в мире 5 млн человек ежедневно вакцинируются. В Украине вакцину только ожидаем. Что мешало за год нормально подготовиться и быть не после Африки, а стать в ряды европейских стран, которые первыми подписали контракты?" – отметил Бондарь.

Политик добавил, что за полгода не был подготовлен даже мобилизационный план.

"Мобильные бригады, которые будут вакцинировать, в областях создали. Но только вчера провели с ними онлайн-тренинг. Просто рассказали им, какие вакцины существуют. А как действовать, кого вакцинировать и т.д. – все только-только "рождается". Мы приняли закон, чтобы упростить процедуру регистрации вакцины. А правительство до последнего не принимало подзаконные акты, соответствующее постановление только в понедельник утвердило", – заявил нардеп.

По словам Бондаря, до сих пор не обнародована информация, как будет организована вакцинация населения, каким образом услугу смогут получить жители самых отдаленных и маленьких населенных пунктов и тому подобное.

"Почему первой к нам прибывает вакцина китайского производства с наихудшей на сегодня доказанной эффективностью 50%? Почему эта китайская вакцина стоит в шесть раз дороже, чем ее покупают в мире? Мир покупает за $3, мы – почти по $18. Почему такая цена? Что происходит с поставками вакцин ведущих компаний? Очень много вопросов", – сказал он.

Народный депутат подчеркнул, что Верховная Рада готова максимально включиться в работу и помочь чиновникам, но народные депутаты не чувствуют готовности к коммуникации со стороны нынешнего руководства Минздрава.

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 Видео: Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» / Facebook

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине пока не начиналась вакцинация населения от коронавируса. Старт кампании в стране наметили на середину февраля.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первый миллион вакцин AstraZeneca Украина ожидает 15 февраля.

В феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. Всего по этой программе Украина рассчитывает получить 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, Министерство здравоохранения, медицина, вакцинация, Виктор Бондарь, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус, За майбутнє
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