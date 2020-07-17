Языковой омбудсмен о языковом законопроекте Бужанского: Просто бесперспективный документ

Верховная Рада не поддержит законопроект об отсрочке перехода на украиноязычное образование авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, считает языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Кремень: Я за то, чтобы образование оставалось вне политики Фото: Тарас Кремінь / Facebook

Проект закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государством языке в учебных заведениях" авторства народного депутат от "Слуги народа" Максима Бужанского не учитывает реальную ситуацию.

Об этом уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Кремень заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 16 июля.

"Я не считаю, что он будет принят, и не только потому, что он даже не поддержан профильным комитетом и Министерством образования и науки как документ, не имеющий ничего общего с реальной ситуацией. Он просто бесперспективен как документ, поскольку не учитывает реальной ситуации в системе образования", – сказал он.

Языковой омбудсмен считает, что "злоупотреблять такими инициативами, которые там прописаны, за месяц до начала учебного года – абсолютно абсурдно, потому что это влечет за собой и раскол внутри общества, и финансовые потери для государственного бюджета, и гуманитарную эскалацию внутри образования".

"Я за то, чтобы образование оставалась вне политики. Тем более закон, в который пытаются внести изменения, признан конституционным", – отметил Кремень.

На вопрос, что он будет делать, если законопроект все же поддержат народные депутаты, омбудсмен ответил, что тогда и будет реагировать.

"Может быть реакция председателя Верховной Рады, который может его не подписать, его может ветировать президент", – объяснил Кремень.

Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект.

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Группа депутатов от "Слуги народа" 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла критике законопроект их коллеги.

15 июля Кремень призвал парламентариев "проявить политическую мудрость", не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона №2362.

Планировалось, что этот документ рассмотрят 16 июля, однако его не включили в повестку дня.

Законопроект Бужанского включили в повестку дня Рады на 17 июля.