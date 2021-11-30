Законопроект №5600 повысит налоги и цены – СМИ

"Так, ставки на алкоголь вырастут минимум на 5%. Также появились дополнительные 18% налога на доходы физических лиц, если они продают третий и последующие объекты недвижимости в течение одного года. Раньше такие сделки облагались налогом в 5%. Это позволяло застройщикам оптимизировать расходы: они продавали квартиры физическим, а не юридическим лицам. Теперь же стоимость квартир, по оценкам застройщиков, вырастет", – считают авторы материала.

Журналисты отмечают, что еще одно новшество законопроекта – увеличение ставок на использование воды.

"Эта норма касается прежде всего производителей продуктов питания, а соответственно, заплатят этот налог все украинцы, поскольку этот налог будет заложен в стоимость продуктов", – сказано в статье.

"Главком" пишет, что все граждане, у которых в собственности есть земельные участки за чертой города, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара.

"Если это просто огород в черте города, но его площадь – 0,5 га, налог также нужно будет платить. Ранее народный депутат [от "Европейской солидарности"], член налогового комитета Нина Южанина заявила, что из-за этого законопроекта все цены на товары и услуги вырастут минимум на 10–15%. Это означает, что все украинцы будут расплачиваться за закон, который приняли депутаты", – подчеркивает издание.