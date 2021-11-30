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Законопроект №5600 повысит налоги и цены – СМИ

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"Главком" отмечает, что одно из новшеств законопроекта увеличение ставок на использование воды
"Главком" отмечает, что одно из новшеств законопроекта – увеличение ставок на использование воды
Фото: depositphotos.com

Издание "Главком" проанализировало принятый сегодня Верховной Радой законопроект №5600 и пришло к выводу, что после вступления документа в силу вырастут налоги и цены.

"Так, ставки на алкоголь вырастут минимум на 5%. Также появились дополнительные 18% налога на доходы физических лиц, если они продают третий и последующие объекты недвижимости в течение одного года. Раньше такие сделки облагались налогом в 5%. Это позволяло застройщикам оптимизировать расходы: они продавали квартиры физическим, а не юридическим лицам. Теперь же стоимость квартир, по оценкам застройщиков, вырастет", – считают авторы материала.

Журналисты отмечают, что еще одно новшество законопроекта – увеличение ставок на использование воды.

"Эта норма касается прежде всего производителей продуктов питания, а соответственно, заплатят этот налог все украинцы, поскольку этот налог будет заложен в стоимость продуктов", – сказано в статье.

"Главком" пишет, что все граждане, у которых в собственности есть земельные участки за чертой города, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара.

"Если это просто огород в черте города, но его площадь – 0,5 га, налог также нужно будет платить. Ранее народный депутат [от "Европейской солидарности"], член налогового комитета Нина Южанина заявила, что из-за этого законопроекта все цены на товары и услуги вырастут минимум на 10–15%. Это означает, что все украинцы будут расплачиваться за закон, который приняли депутаты", – подчеркивает издание.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Теги: налоги, недвижимость, бюджет, правительство, цены, законопроект, Нина Южанина, финансы, расходы, Кабмин
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