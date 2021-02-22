Зеленский обсудил с Даниловым следующие шаги в контексте последних решений СНБО – Офис президента

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов проинформировал президента Владимира Зеленского об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах, сообщил Офис президента.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля встретился с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Алексей Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах. Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений СНБО", – говорится в сообщении.

Также Зеленский и Данилов уточнили планы работы СНБО на ближайший период и обсудили вопросы увеличения штатной численности аппарата СНБО, отметили в пресс-службе.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц (среди них и владелец "Спортмастера") и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии". Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.