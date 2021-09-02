Зеленский заявил, что забыл подробно поговорить с Байденом о его возможном визите в Украину

Байден после вступления в должность президента пока не посещал Украину Фото: EPA

"Честно скажу, что об этом я вспомнил после встречи уже, – что надо было поговорить более подробно о визите президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали по поводу визита. Думаю, президент приедет в Украину", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Байден уже был в Украине до вступления в должность президента.