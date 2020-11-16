"Больницам нужны сильные и здоровые руки". В Минздраве посоветовали предпринимателям искать дополнительные источники дохода

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак предложила представителям бизнеса "превращать в новые возможности" проблемы, которые возникают в результате введения карантина. Она подчеркнула, что ограничения направлены на снижение нагрузки на медицинскую систему.

Микичак: Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках – не имея ресурса, с нищенской зарплатой Фото: moz.gov.ua

Результативность "карантина выходного дня" оценят по динамике заболеваемости, эти данные будут анализировать через 10 – 15 дней, рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Настоятельно напоминаю – основной целью карантина выходного дня является снижения нагрузки на медицинскую систему. После оценки того, как действует карантин выходного дня, мы будем предлагать следующие шаги и решения", – сказала она.

Замглавы Минздрава заявила, что после принятия Кабинетом Министров решения о "карантине выходного дня" в Украине был "парад противников" ограничениям и "парад неповиновения определенных городских глав". Микичак сказала, что в городах, отказавшихся от карантина "в течение всей эпидемии есть огромное количество нерешенных проблем". Отказ от карантина вредит и бизнесу и медицинской системе, добавила она.

"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках – не имея ресурса, с нищенской зарплатой, – но максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, навынос. Наши больницы радо предоставят рабочие места – временные рабочие места – всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", – заявила Микичак.

Она сказала, что больницам и центрам экстренной медицинской помощи "очень нужны сильные и здоровые рабочие руки: экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечных и кухни, электрики, водители, сторожи, вахтеры, разнорабочие".

"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", – добавила чиновница.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские зафиксировали 999 нарушений карантина за 14 ноября, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине подтвердили 545 689 случаев COVID-19, 9697 человек умерло, 244 197 пациентов выздоровело.