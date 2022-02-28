Google Maps временно не будет показывать пробки в Украине в целях безопасности

В частности, отключено наложение трафика в режиме реального времени (отслеживание пробок). Также отключена функция Live Business – она показывает, насколько популярным может быть местоположение в данный момент времени.

Google внесла изменения, чтобы обеспечить безопасность украинцев и после консультаций с местными властями, заявила компания.

По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.