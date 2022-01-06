Из-за протестов в Казахстане Украина может столкнуться с проблемами с автогазом – эксперты

Эксперты подчеркнули высокую зависимость Украины в сфере поставок импортного автогаза. В 2021 году на долю казахстанских поставщиков пришлось около 27% украинского потребления сжиженного газа, а в последние несколько месяцев этот показатель достигал 33%.

"Казахстан всегда был основной альтернативой России и Беларуси, а сегодня именно казахстанский канал попал под угрозу перекрытия, что может нарушить хрупкий баланс украинского рынка сжиженного газа", – сказал аналитик "А-95" Артем Куюн.

По его словам, украинским трейдерам надо отработать возможные сценарии, включая полное прекращение отгрузок газа.

На фоне протестов власти Казахстана ввели государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Из Казахстана Украина получает значительную часть топлива, сообщило "BBC news Україна".

За январь-октябрь 2021 года в украинском импорте из Казахстана энергоносители и топливо составляли 66%. Казахстан является четвертым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Украину после России, Беларуси и Литвы. На сжиженный газ приходится львиная доля импорта топлива из Казахстана.

"Давно состоявшийся переход Украины на рыночные рельсы исключает трагические сценарии роста цен, как это произошло в Казахстане. Более дорогая альтернатива добавит ценам не более 1 грн/л, а при нехватке продукта у потребителей всегда останется альтернатива в виде бензина", – прогнозирует Куюн.