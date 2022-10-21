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ОБЩЕСТВО

Кабмин Украины разрешил считать действующими паспорта украинцев, просроченные после 24 февраля

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Решение Кабмина на россиян не распространяется
Решение Кабмина на россиян не распространяется
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

21 октября Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предполагает продление срока действия документов, которые позволяют находиться в Украине иностранцам (кроме россиян) и лицам без гражданства. Об этом информирует сайт правительства.

"Постановление [...] дает возможность въезда и законного пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, кроме граждан Российской Федерации, на основании вида на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек или подлежат обмену после 24 февраля", – говорится в сообщении.

В украинском правительстве отметили, что данная норма будет действовать во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены.

"Постановлением [также] установлено, что на период действия военного положения паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта граждан Украины образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотокарточки наступил в период военного положения), являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины", – объяснили в Кабмине.

Эти документы тоже можно будет обменять в течение 30 дней после завершения в Украине военного положения.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, паспорт, гражданство, военное положение, украинцы, иностранцы, документы, Кабмин, россияне
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