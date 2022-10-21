Кабмин Украины разрешил считать действующими паспорта украинцев, просроченные после 24 февраля

"Постановление [...] дает возможность въезда и законного пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, кроме граждан Российской Федерации, на основании вида на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек или подлежат обмену после 24 февраля", – говорится в сообщении.

В украинском правительстве отметили, что данная норма будет действовать во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены.

"Постановлением [также] установлено, что на период действия военного положения паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта граждан Украины образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотокарточки наступил в период военного положения), являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины", – объяснили в Кабмине.

Эти документы тоже можно будет обменять в течение 30 дней после завершения в Украине военного положения.