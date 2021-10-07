РФ предлагала украинцам эвакуацию из Кабула в обмен на видеоматериал, что Украина их бросила – разведка Минобороны

Украина эвакуировала из Афганистана около 900 человек Фото: depositphotos.com

Разведчик давал интервью в балаклаве, издание не уточнило его фамилию.

По словам сотрудника Минобороны, украинские рейсы из Кабула несколько раз откладывались, что "играло на руку противнику".

"Российские СМИ провели специальную информационную операцию, что сделка по эвакуации сорвалась два раза. Даже нашим гражданам, которых мы забирали, поступали предложения эвакуироваться в Россию в обмен на видеоматериал о том, что их бросили там на произвол судьбы", – сказал разведчик.

В Минобороны подтвердили, что это их сотрудник, и добавили, что спецслужбы РФ таким образом пытались сорвать организованную Украиной эвакуацию граждан из Кабула.