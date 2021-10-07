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РФ предлагала украинцам эвакуацию из Кабула в обмен на видеоматериал, что Украина их бросила – разведка Минобороны

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Украина эвакуировала из Афганистана около 900 человек
Украина эвакуировала из Афганистана около 900 человек
Фото: depositphotos.com

Представители РФ предлагали украинцам эвакуацию из Афганистана в Россию в обмен на видеоматериал, что Украина их бросила. Об этом в опубликованном 6 октября интервью российскому изданию "Новое время" заявил сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег.

Разведчик давал интервью в балаклаве, издание не уточнило его фамилию.

По словам сотрудника Минобороны, украинские рейсы из Кабула несколько раз откладывались, что "играло на руку противнику".

"Российские СМИ провели специальную информационную операцию, что сделка по эвакуации сорвалась два раза. Даже нашим гражданам, которых мы забирали, поступали предложения эвакуироваться в Россию в обмен на видеоматериал о том, что их бросили там на произвол судьбы", – сказал разведчик.

В Минобороны подтвердили, что это их сотрудник, и добавили, что спецслужбы РФ таким образом пытались сорвать организованную Украиной эвакуацию граждан из Кабула.

Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана.

Украина организовала несколько эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, до 23 сентября эвакуировали более 650 человек (граждан Украины и иностранцев).

23 сентября в Украину прибыл еще один борт с 96 эвакуированными из Кабула. 30 из них – украинцы и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, остальные – граждане других стран.

24 сентября МИД Украины сообщал, что располагает информацией об около 100 украинцах, которые хотят эвакуироваться из Афганистана.

3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина эвакуировала из Афганистана около 900 человек.

Теги: Россия, Украина, Афганистан, эвакуация, разведчики, Кабул, спецслужбы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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