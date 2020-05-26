Ровенская область продлевает запрет на работу транспорта еще на месяц

Первый замглавы ОГА Сергей Подолин сообщил, что в Ровенской области как минимум до 24 июня возобновления транспортных перевозок не будет.

Ровенская область не будет возобновлять работу транспорта до 24 июня из-за показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил первый замглавы ОГА Сергей Подолин на онлайн-брифинге.

По его словам, показатели заболеваемости в Ровенской области не позволяют запустить городской, пригородный и другие виды транспорта.

"Статистика не дает возможности принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области… Наше задание – постоянно анализировать динамику, на сегодня она не является позитивной… Как минимум до 24 июня возобновления перевозок не будет", – отметил Подолин.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. Из-за пандемии коронавируса в мире Украина с 16 марта решила закрыть границу для иностранцев, а с полуночи 17 марта – прекратить регулярное авиасообщение. 14 марта МАУ сообщила, что выполнит решение украинских властей и прекратит регулярные рейсы с 00.00 17 марта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. На заседании 20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразилось 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли. В Ровенской области зафиксировали 1475 случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.