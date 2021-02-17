Украинцы меньше всего доверяют вакцинам китайских производителей – опрос

В тройку лидеров среди вакцин, которым больше всего доверяют украинцы, вошли препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford и американская Moderna, говорится в опросе компании Research & Branding Group.

Вакцинация в Украине еще не началась Фото: EPA

В Украине наибольшим доверием населения пользуется американо-немецкая вакцина компаний Pfizer/BioNTech, ей доверяет 23% опрошенных, согласно исследованию компании Research & Branding Group.

В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%).

Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине "Спутник V" (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам – CanSino Biologics, Sinovac Biotech, Sinopharm – в общем доверяет 3% опрошенных.

Инфографика: rb.com.ua

Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года. Опрошено 1802 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает ±2,4%.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.