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Украинские медики получат 13 бронированных машин для эвакуации с фронта – Минздрав

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Машины поступят в прифронтовые регионы в 2023 году
Машины поступят в прифронтовые регионы в 2023 году
Фото: moz.gov.ua

На средства, собранные через фандрейзингову платформу UNITED24, купили 13 бронированных автомобилей для эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 28 декабря.

Стоимость автомобилей – 124 млн грн. Они поступят в прифронтовые регионы в 2023 году.

Машины предназначены для эвакуации медиками раненых с линии фронта.

"Такой транспорт быстро доставляет раненых на этапы медицинской эвакуации, где окажут необходимую медицинскую помощь и лечение. Очевидно, наиболее сложной является эвакуация с поля боя, для которой собственно и используются эвакуационные бронированные авто", – рассказала замминистра Мария Карчевич.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко.

Также амбассадорами проекта являются украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли, американский историк Тимоти Снайдер.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал 21 декабря, что через United24 Украине задонатили уже $250 млн.

Теги: эвакуация, война России против Украины, Минздрав, United24
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