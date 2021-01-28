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В Украине за сутки подтвердили более 5,5 тыс. случаев COVID-19

За сутки от коронавируса в Украине умерло 149 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Украине за сутки провели 28,6 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус
В Украине за сутки провели 28,6 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус
Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки выявили 5529 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 28 января.

Среди заболевших 236 медиков и 248 детей.

Умерло за сутки 149 заболевших, выздоровело 11 946 пациентов, госпитализирован 1941 человек.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 206 412 человек, 22 351 пациент умер, 992 031 заболевший выздоровел.

За прошлые сутки в стране провели 48 736 тестирований (28 627 – методом ПЦР и 20 109 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 6,18 млн ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в Киеве (396), в Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", – отметил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/865259370683726

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 100 млн человек, умерло 2,17 млн заболевших, выздоровело 55,9 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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