В "Укрэнерго" назвали регионы Украины, которые больше всего экономили электроэнергию во время пикового потребления

Вечером 20 октября украинцы уменьшили потребление электроэнергии в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем, отметили в НЭК Фото: depositphotos.com

Об этом 21 октября в Facebook сообщила НЭК "Укрэнерго".

"В энергосистеме есть часы максимального потребления – это с 7.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00. Мы видим, что люди нас услышали, но частично – вчера, 20 октября, большинство поэкономили до 10.00, а потом потребление резко начало расти. То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах, – говорится в сообщении. – При этом киевляне в этот момент вчера потребляли столько же, как вечером предыдущего дня, жители Киевской и Черниговской областей – даже больше – на 17% и 9% соответственно. Также пиковое потребление значительно увеличилось в Херсонской и Николаевской областях".

По данным НЭК, остальные регионы утром 20 октября потребляли меньше, чем вечером накануне, но в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях все равно пришлось вводить ограничения.

"В то же время вечером украинцы уменьшили потребление в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего – в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях", – указали в "Укрэнерго".

В компании еще раз попросили внимательно отнестись к просьбам об экономии электроэнергии.

"Не включайте много устройств одновременно… Если работает духовка – не включаем в это время чайник, фен или утюг. Если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку. Внимание: ограничение не распространяется на зарядные устройства телефонов. Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", – резюмировали в НЭК "Укрэнерго".