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В "Укрэнерго" назвали регионы Украины, которые больше всего экономили электроэнергию во время пикового потребления

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Вечером 20 октября украинцы уменьшили потребление электроэнергии в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем, отметили в НЭК
Вечером 20 октября украинцы уменьшили потребление электроэнергии в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем, отметили в НЭК
Фото: depositphotos.com

Украинцы начали экономить электроэнергию после соответствующего призыва, но не во всех регионах.

Об этом 21 октября в Facebook сообщила НЭК "Укрэнерго".

"В энергосистеме есть часы максимального потребления – это с 7.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00. Мы видим, что люди нас услышали, но частично – вчера, 20 октября, большинство поэкономили до 10.00, а потом потребление резко начало расти. То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах, – говорится в сообщении. – При этом киевляне в этот момент вчера потребляли столько же, как вечером предыдущего дня, жители Киевской и Черниговской областей – даже больше – на 17% и 9% соответственно. Также пиковое потребление значительно увеличилось в Херсонской и Николаевской областях".

По данным НЭК, остальные регионы утром 20 октября потребляли меньше, чем вечером накануне, но в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях все равно пришлось вводить ограничения.

"В то же время вечером украинцы уменьшили потребление в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего – в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях", – указали в "Укрэнерго".

В компании еще раз попросили внимательно отнестись к просьбам об экономии электроэнергии.

"Не включайте много устройств одновременно… Если работает духовка – не включаем в это время чайник, фен или утюг. Если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку. Внимание: ограничение не распространяется на зарядные устройства телефонов. Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", – резюмировали в НЭК "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid022MtG9aV7hreRe7ETQc3UydPoy24ripurDaEYCvkmD3eRadfRHFcX88knQwgSa2pkl

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.

Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии 21 октября НЭК "Укрэнерго" ввела ограничения на потребление электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Теги: Украина, Укрэнерго, электроэнергия, отключение света, обстрелы, украинцы, веерные отключения, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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