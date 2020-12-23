Верещук назвала маленькой победой решение суда по мере пресечения для командующего Воздушными силами ВСУ Дроздова

Прокуратура просила взять командующего Воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова, который фигурирует в деле о крушении в Чугуеве самолета Ан-26Ш с курсантами, под домашний арест. Защита просила вместо этого назначить личное поручительство, и суд поддержал этот вариант, отметила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук на суде по избранию меры пресечения для командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, который фигурирует в деле о крушении в Чугуеве самолета Ан-26Ш с курсантами, заявила о его поддержке с учетом профессионального авторитета и моральных качеств, сообщила пресс-служба политика.

"Судебное заседание в Печерском суде вчера закончилось где-то в 23.00. Прокуратура просила взять командующего Воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова под домашний арест. Защита просила личное поручительство. Суд решил в пользу личного обязательства. Маленькая, но победа", – написала Верещук в своем Facebook.

О том, что Дроздову сообщили о подозрении, Государственное бюро расследований проинформировало 18 декабря.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Дроздов говорил, что его безосновательно "пытались унизить сыном" (бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего Воздушными силами получил приоритет в посадке перед крушением Ан-26Ш, в командовании Воздушных сил назвали эту информацию ложью и манипуляцией).