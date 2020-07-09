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Виктор Ляшко: В два года я вступил в ведро с горячей водой. Ожог мог привести к ампутации ноги. Неприязнь к здравоохранению сформировалась в те времена

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что в его семье не было ни одного человека, кто имел бы отношение к медицине.

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Ляшко: В шесть лет у меня уже было большое доверие к врачам
Ляшко: В шесть лет у меня уже было большое доверие к врачам
Віктор Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что в раннем детстве перенес две серьезные травмы, которые, возможно, определили его будущую професси.

"Мне было почти два года, я был у бабушки по маминой линии. И совершил большую ошибку… Шебутной парень был… Вступил в ведро с горячей водой. Забрала "скорая". Был ожог большой степени, это могло даже привести к ампутации правой ноги. Мне делали пересадки кожи, брали с разных частей тела, а на те участки брали кожу мамы. Я долго лежал в больницах, учился ходить заново. Мама все время была со мной... Неприязнь к здравоохранению у меня сформировалась еще в те времена", – отметил Ляшко.

По словам главного санврача, в шесть лет он сломал руку, а после того, как кости неправильно срослись, врачи без наркоза ломали ему руку, чтобы "переложить кости".

"До сих пор помню врача, помню, как отец меня держал. Но мы все это пережили. Так что в шесть лет у меня уже было большое доверие к врачам. После этого не стать врачом было невозможно. А еще шел какой-то сериал о врачах, мама его смотрела. И все сформировалось", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что в его семье не было ни одного человека, кто имел бы отношение к медицине.

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26 февраля Кабинет Министров восстановил должность главного государственного санитарного врача, его функции возложили на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, который в тот момент был заместителем министра здравоохранения Украины.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Теги: медицина, больница, Алеся Бацман, Виктор Ляшко, травмы
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