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Всем въезжающим в Украину будут измерять температуру, умер экс-член ГКЧП Язов. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 25 февраля.

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Число инфицированных коронавирусом растет
Число инфицированных коронавирусом растет
Фото: ЕРА

Контроль на границе

В связи со вспышкой коронавируса в мире Министерство внутренних дел Украины приняло решение об обязательном температурном скрининге всех граждан, прибывающих в Украину.

Коронавирус. Умершие и инфицированные

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 80 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, в Иране – 15, в Италии – 11. Всего в мире 2700 человек умерли от коронавирусной болезни COVID-19.

РФ назначила торгпреда в Киев

Впервые за восемь лет в Киеве будет работать постоянный торговый представитель Российской Федерации. Им стал Андрей Бабко.

Украина проиграла дело о люстрации

Большая палата Европейского суда по правам человека не удовлетворила запрос украинской стороны на апелляцию по делу о неправомерной люстрации пяти бывших чиновников, решение в пользу истцов вступило в силу.

Обыски в "Украинском киберальянсе"

Правоохранители пришли к трем украинским киберактивистам с обысками. Члены "Украинского киберальянса" проходят по делу о взломе информационной системы одесского аэропорта, когда на табло появились фото шведской экоактивистки Греты Тунберг и надпись "Fuck you, Greta".

Кто попал бы в Раду сегодня, выяснили социологи

Если бы парламентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, в Верховную Раду попали бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Умер Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер бывший министр обороны СССР, маршал Дмитрий Язов. В августе 1991-го он был членом группы заговорщиков ГКЧП, пытавшихся устроить военный путч.

И Мубарак тоже умер

Хосни Мубарак, который был президентом Египта 30 лет и ушел с этого поста во время событий "арабской весны" в 2011 году, скончался в возрасте 91 года.

Теги: Россия, МВД, Иран, ЕСПЧ, Италия, люстрация, соцопрос, обыск, Хосни Мубарак, Дмитрий Язов, Всемирная организация здравоохранения, ГКЧП, температура, коронавирус SARS-CoV-2, Украинский киберальянс, Андрей Бабко
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