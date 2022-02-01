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"Жанна уже может двигать ногами, она улыбается". Врачи рассказали о состоянии военнослужащих, раненых нацгвардейцем Рябчуком

Медикам придется провести еще несколько оперативных вмешательств, чтобы добиться окончательного выздоровления девушки
Медикам придется провести еще несколько оперативных вмешательств, чтобы добиться окончательного выздоровления девушки
Фото: suspilne.media

Состояние 22-летней военнослужащей Жанны из Харьковской области, раненой нацгвардейцем Артемом Рябчуком во время стрельбы 27 января на заводе "Южмаш", улучшилось. Об этом 31 января на пресс-конференции рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Общественное.

Рыженко подчеркнул, что врачам пришлось бороться за жизнь девушки, которая после стрельбы потеряла три литра крови.

"Наши хирурги проделали очень тяжелые операции, которые позволили получить положительную динамику. Жанна уже может двигать ногами. Она улыбается, появился положительный румянец", – рассказал он.

По словам Рыженко, медикам придется провести еще несколько оперативных вмешательств, чтобы добиться окончательного выздоровления девушки.

Жанна и еще один раненый военнослужащий, 25-летний Игорь, остаются в реанимации, сообщает Общественное.

Состояние других нацгвардейцев стабильное, двух мужчин будут переводить из реанимации в стационар.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.

Теги: стрельба, военные, Днепр, больница, Южмаш, медики, военнослужащий, больницы, врачи, операция, девушка, Сергей Рыженко, Артемий Рябчук
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