"Жанна уже может двигать ногами, она улыбается". Врачи рассказали о состоянии военнослужащих, раненых нацгвардейцем Рябчуком

Медикам придется провести еще несколько оперативных вмешательств, чтобы добиться окончательного выздоровления девушки Фото: suspilne.media

Рыженко подчеркнул, что врачам пришлось бороться за жизнь девушки, которая после стрельбы потеряла три литра крови.

"Наши хирурги проделали очень тяжелые операции, которые позволили получить положительную динамику. Жанна уже может двигать ногами. Она улыбается, появился положительный румянец", – рассказал он.

По словам Рыженко, медикам придется провести еще несколько оперативных вмешательств, чтобы добиться окончательного выздоровления девушки.

Жанна и еще один раненый военнослужащий, 25-летний Игорь, остаются в реанимации, сообщает Общественное.

Состояние других нацгвардейцев стабильное, двух мужчин будут переводить из реанимации в стационар.