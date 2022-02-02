62% украинцев заявили, что не обращают внимания на призывы Зеленского не паниковать из-за возможного вторжения РФ – опрос

Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше Фото: president.gov.ua

21,5% граждан сказали, что такие слова главы государства их успокаивают.

В то же время 10,6% опрошенных отметили, что призывы Зеленского не паниковать, напротив, пугают их.

Еще 5,9% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.