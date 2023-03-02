87% украинцев выступают против территориальных уступок России – опрос

87% граждан считают, что Украина ни при каких условиях не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости страны.
В то же время 9% опрошенных думают, что для скорейшего установления мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.
"Принципиально важно то, что даже среди условно пессимистически настроенных граждан абсолютное большинство отвергают концепцию обмена территорий на мир. Одни украинцы могут недооценивать врага, другие – переоценивать его силы, однако абсолютное большинство и первых, и вторых при этом стремятся к борьбе и победе", – отмечают социологи.
Опрос проводился 14–22 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент опроса проживали на контролируемых властями территориях Украины.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
28 февраля 2023 года он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.