87% украинцев выступают против территориальных уступок России – опрос

87% граждан считают, что Украина ни при каких условиях не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости страны.

В то же время 9% опрошенных думают, что для скорейшего установления мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.

"Принципиально важно то, что даже среди условно пессимистически настроенных граждан абсолютное большинство отвергают концепцию обмена территорий на мир. Одни украинцы могут недооценивать врага, другие – переоценивать его силы, однако абсолютное большинство и первых, и вторых при этом стремятся к борьбе и победе", – отмечают социологи.

Опрос проводился 14–22 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент опроса проживали на контролируемых властями территориях Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.